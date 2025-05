serie a il milan vince e scavalca il bologna monza retrocede dopo 26 sconfitte

Il Milan ha vinto 2-0 contro il Monza nell'ultima giornata di Serie A, con Gabbia e Joao Felix marcatori. La vittoria permette al Milan di scavalcare il Bologna in classifica, mentre il Monza retrocede dopo 26 sconfitte stagionali. La stagione rossonera si conclude con 63 punti, senza qualificazioni alle coppe. Differente, il Monza conclude il campionato con una prestazione negativa e la retrocessione.

Il Milan ha sconfitto il Monza per 2-0 in un match valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Le reti sono state messe a segno da Gabbia al 64' e Joao Felix al 74'. La formazione rossonera chiude così la sue deludente stagione a quota 63 punti, fuori da tutte le competizioni europee. Il Monza, già retrocesso da tempo, resta fermo a 18 punti con tre sole vittorie in tutto il campionato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it