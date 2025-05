Sequestrato e torturato per settimane | l' incredibile storia di un italiano a New York

Un italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato per settimane da un investitore in criptovalute in una lussuosa residenza di New York. Un incubo surreale e crudele, simile alle atmosfere di "American Psycho", che si è concluso solo grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Una vicenda drammatica che scuote l’attenzione sulla pericolosità degli ambienti criptovalutari e dei rapporti insidiosi.

Un italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato per settimane da un investitore in criptovalute in una lussuosa residenza di New York. Un incubo, una vicenda così assurda da sembrare ispirata al romanzo di successo di Bret Easton Ellis, American Psycho, e che si è conclusa solo grazie al fatto che l'ostaggio è riuscito a liberarsi e a correre in strada per chiedere aiuto. La stampa newyorkese identifica come John Woeltz, 37enne originario del Kentucky, il presunto sequestratore e torturatore, ma in manette è finita anche una 24enne, Beatrice Folchi, accusata di aver preso parte al rapimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sequestrato e torturato per settimane: l'incredibile storia di un italiano a New York

Altri articoli sullo stesso argomento

Turista italiano sequestrato e torturato a New York per due settimane, arrestato un uomo

Un turista italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato a New York per due settimane. Un sospettato è stato arrestato a Soho, Lower Manhattan, con l’accusa di aver commesso il crimine.

Turista italiano sequestrato e torturato per due settimane in un appartamento a New York: arrestato trader di criptovalute

Un turista italiano è stato sequestrato e torturato per due settimane in un appartamento a New York, vittima di un trader di criptovalute che cercava di costringerlo a consegnare una somma milionario.

Turista italiano sequestrato e torturato per due settimane: corrente elettrica e percosse

Il 6 maggio, un turista italiano di 28 anni, entrato a Soho per un soggiorno da sogno, è stato improvvisamente sequestrato e brutalmente torturato per due settimane.

L’atroce vendetta dell’ex, donna torturata e imprigionata sotto il sole per due settimane | La prove

Video L’atroce vendetta dell’ex, donna torturata e imprigionata sotto il sole per due settimane | La prove Video L’atroce vendetta dell’ex, donna torturata e imprigionata sotto il sole per due settimane | La prove

Approfondimenti da altre fonti

New York, turista italiano sequestrato e torturato per settimane: arrestato un trader di criptovalute

Come scrive msn.com: Il 28enne aveva preso in affitto un’abitazione in Lower Manhattan dal suo aggressore. Chi è John Woelt, il 37enne fermato. La polizia ha trovato le foto delle torture, una pistola e oggetti usati per ...

New York, fine dell'incubo per un italiano sequestrato e torturato da un boss delle criptovalute

Da iltempo.it: Un italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato per settimane da un investitore in criptovalute in una lussuosa residenza di New York.

Turista italiano sequestrato e torturato in un appartamento a New York: "Legato con un cavo e costretto ad assumere cocaina"

Segnala today.it: Si tratta di un giovane di 28 anni riuscito a fuggire dalla "casa degli orrori" dopo due settimane. Arrestato un investitore in criptovalute ...