Separazione carriere Pd | La destra sfregia il Parlamento ci batteremo fino al referendum

La polemica sulla separazione delle carriere giudiziarie intensifica il confronto politico, mentre la destra minaccia di sfregiare il Parlamento. Il governo accelera i tempi, con il rischio di superare gli ostacoli mediante il metodo del canguro, in una battaglia che potrebbe condurre al referendum, dividendo profondamente le parti politiche e istituzionali coinvolte.

Cresce la polemica politica attorno alla riforma della giustizia nel senso della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, dopo l’ accelerazione sui tempi da parte del governo e il possibile ricorso alla procedura del ‘canguro’ per superare gli oltre 1.300 emendamenti presentati dall’opposizione. Il Partito Democratico promette battaglia contro la riforma fino al possibile referendum confermativo, che avrebbe luogo se la riforma della separazione delle carriere (che presuppone una modifica della Costituzione) non venisse approvata in seconda lettura con la maggioranza dei due terzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it