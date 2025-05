Sempio e Lovati | nuove teorie sul ruolo del sicario nell’omicidio di Chiara Poggi

Nel contesto delle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, sono emerse nuove teorie sul ruolo del sicario. L’atmosfera si è intensificata con dichiarazioni di Andrea Sempio, indagato, che ha espresso sgomento durante un’intervista radiofonica, sottolineando l’incertezza e la tensione nel caso. Questi sviluppi alimentano il dibattito sul possibile coinvolgimento di terzi e sulla complessità delle indagini, mantenendo alta l’attenzione pubblica sulla vicenda

Nel contesto delle indagini sul Delitto di Garlasco, l'atmosfera si è fatta ancora più tesa. L'indagato Andrea Sempio ha recentemente assunto la parola per esprimere il suo sgomento di fronte agli sviluppi del caso. Durante un'intervista in radio, Sempio ha dichiarato: "Sgomento, aspetto che passi anche questa", rivelando come la situazione lo stia travolgendo.