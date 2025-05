Selin confessa tradimenti | Tolga Serra incinta spari rene da Oylum e vendetta Kasifoglu

Selin confessa i suoi tradimenti, rivelando a Tolga di essere incinta. Nel prossimo capitolo di "Tradimento", assisteremo a una scoperta sconvolgente: Selin spiegherà le ragioni della sua rabbia, portando a lacrime e accuse violente. La verità verrà svelata con forza, lasciando Tolga senza parole. Durante una scena intensa, emergono anche vendette di Kasifoglu e un conflitto tra Oylum e un colpo di pistola.

Nel prossimo capitolo di Tradimento assisteremo a una rivelazione devastante: Selin svelerà finalmente a Tolga l’origine della sua rabbia. Tra lacrime e accese accuse, la verità sarà messa in luce con forza, lasciando il protagonista senza parole. Una confessione traumatica Durante una scena intensa, Selin griderà contro Tolga, accusandolo di aver tradito la fiducia familiare. . L'articolo Selin confessa tradimenti: Tolga, Serra incinta, spari, rene da Oylum e vendetta Kasifoglu è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Selin confessa tradimenti: Tolga, Serra incinta, spari, rene da Oylum e vendetta Kasifoglu

Altre letture consigliate

Tradimento: Tolga confessa errori, Selin minaccia il clan e Can vive crisi cardiaca

Nella nuova puntata di "Tradimento" del 28 maggio, la tensione esplode tra Tolga e Selin. Lui, duro e deciso, ammette i suoi errori passati, rivelando di averla sposata per ferire Oylum.

Tradimento, trame puntate dal 24 al 30 maggio 2025: Azra affronta Neva, Tolga confessa a Selin di amare Oylum

Scopri le anticipazioni delle puntate di "Tradimento" dal 24 al 30 maggio 2025. Azra affronta Neva, mentre Tolga confessa a Selin di amare Oylum.

Tolga abbandona il matrimonio, Selin affronta la perdita e Oltan architetta l’inganno in Tradimento

potenza di catturare il pubblico, mentre le relazioni si complicano e i segreti emergono. In questa nuova puntata, ogni decisione avrà conseguenze imprevedibili, portando a una spirale di conflitti che metterà alla prova l'amore e la fiducia.

Ne parlano su altre fonti

Tradimento, una settimana tra bugie, tradimenti e rivelazioni: Selin scagiona Tolga, scapperà con Oylum?

Riporta alfemminile.com: Dal 19 al 25 maggio in Tradimento, Selin scagiona Tolga ma confessa di non ricordare nulla, Oylum è tentata dalla fuga, e Guzide scopre di non essere ...

Tradimento: Selin, vittima o carnefice? Ecco che cosa ne pensiamo

Come scrive msn.com: Selin ci fa più pena o più rabbia? Ecco la nostra opinione in merito a questo controverso personaggio ...

Anticipazioni turche Tradimento: Tolga non muore!/ Spoiler choc: svelata la verità su Selin: cosa c’è dietro

Si legge su ilsussidiario.net: Anticipazioni turche Tradimento: Tolga non muore! Spoiler choc sulle prossime puntate: Selin tenta il suicidio convinta di averlo ucciso, ...

Anticipazioni Tradimento, Puntate Turche: Il Matrimonio Di Tolga E Selin!