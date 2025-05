Segna un gol decisivo agli Europei contro l' Inghilterra | il pordenonese Cristiano De Paoli porta l' Italia in semifinale

Il giovane talento di Vajont, Cristiano De Paoli, ha scritto la sua pagina di storia agli Europei, segnando il gol decisivo contro l’Inghilterra e portando l’Italia in semifinale. Alla Arena Egnatia di Rrogozhinë, gli azzurrini hanno festeggiato la vittoria per 4-2, grazie anche al suo contributo determinante. Un exploit che consacra il suo talento e lascia senza fiato i tifosi italiani.

Gli azzurrini festeggiano il passaggio in semifinale dopo la vittoria per 4-2 sull’Inghilterra all'Arena Egnatia di Rrogozhinë. Nella seconda giornata del Gruppo B della fase finale dell'Europeo è sceso in campo anche il giovane talento di Vajont Cristiano De Paoli. Un giocatore che si è subito. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Segna un gol decisivo agli Europei contro l'Inghilterra: il pordenonese Cristiano De Paoli porta l'Italia in semifinale

Scopri altri approfondimenti

Ha un infarto mentre sta giocando, continua e segna il gol decisivo: poi la corsa in ospedale

Durante una partita cruciale per i playoff di League Two, il centrocampista del Wimbledon Sam Hutchinson ha subito un infarto.

Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye

Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia.

Venezia batte il Penzo 2-1 con gol di Candé e Oristanio, colpo decisivo per la salvezza

Il Venezia conquista una vittoria cruciale battendo il Penzo 2-1, grazie ai gol di Candé e Oristanio.

Incredibile!!! Il portiere Iannarilli segna di testa al 91esimo

Video Incredibile!!! Il portiere Iannarilli segna di testa al 91esimo Video Incredibile!!! Il portiere Iannarilli segna di testa al 91esimo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le partite più belle della Conference League 2024/25: qual è stata la tua preferita?; Caressa: “Quando prende la porta, Ramadani ha un tiro secco e preciso. E’ stato decisivo”; Finale TRM-Zeta, appuntamento all'Inalpi Arena il 22 maggio; Genoa-Atalanta 2-3, doppietta di Pinamonti. Retegui strappa la vittoria ma è festa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Segna il rigore decisivo, ma non esulta: prima va a stringere la mano agli avversari. Premiato il fair play di Giulio

Da msn.com: Al torneo “Givova Soccer Experience” di Montesilvano – torneo di calcio giovanile per le categorie che vanno dai piccoli amici agli ... quello decisivo; il ragazzo ha segnato ma ha bloccato ...

Segna il rigore decisivo, poi rimprovera i compagni e va a consolare gli avversari

sport.tiscali.it scrive: Il giovane capitano, con la maturità di un veterano, si è presentato con freddezza sul dischetto: gol, vittoria e un'esplosione ... "Prima dobbiamo stringere la mano agli avversari", ha detto ...

Segna il rigore decisivo, ma non esulta: prima va a stringere la mano agli avversari. Premiato il fair play di Giulio

Si legge su corriereadriatico.it: Al torneo “Givova Soccer Experience” di Montesilvano – torneo di calcio giovanile per le categorie che vanno dai piccoli amici agli under 17 – ha ... è toccato a Giulio battere quello decisivo; il ...