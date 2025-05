Sedici milioni di metri quadrati cementificati e occupati da quasi mille magazzini

La Lombardia si conferma come uno dei principali hub logistici italiani, con oltre 950 magazzini che occupano circa 16 milioni di metri quadrati, su un totale nazionale di 43 milioni. Questa fotografia, tratta dall’Osservatorio sull’immobiliare logistico della LIUC, evidenzia l’importanza strategica della regione nel panorama logistico italiano fino al 2024.

Oltre 950 magazzini lombardi, che ricoprono una superficie di 16 milioni di metri quadri (su un totale nazionale di 43 milioni di metri quadri). È la fotografia del territorio occupato dalla logistica in Lombardia fino al 2024 realizzata l’ Osservatorio sull’immobiliare logistico (OSIL) della LIUC Business School. Negli ultimi dieci anni, la superficie edificata dedicata ai servizi di smistamento e distribuzione merci è cresciuta del 50%. Più della metà degli immobili sorge nel raggio di 40 chilometri dal centro di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sedici milioni di metri quadrati cementificati e occupati da quasi mille magazzini

Scopri altri approfondimenti

Emergenza siccità , autorità di bacino: "3 milioni di metri cubi di acqua in più negli invasi"

L'Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana ha annunciato un aumento temporaneo di 3 milioni di metri cubi di acqua negli invasi potabili, grazie alle recenti piogge.

Il Meeting si amplia, 8 mila metri quadrati in più per gli espositori. Presentate mostre e spettacoli

Il Meeting 2025 si prepara a sorprendere con un ampliamento di 8.000 metri quadrati per gli espositori, arricchendo l’esperienza con mostre e spettacoli.

Emergenza siccità , autorità di bacino: "3 milioni di metri cubi di acqua in più negli invasi"

L'emergenza siccità in Sicilia mostra segnali di miglioramento grazie alle recenti piogge, che hanno portato a un incremento temporaneo di 3 milioni di metri cubi d'acqua negli invasi destinati all'uso potabile.

Floor Plan: Micro Studio Apartment, 22 Sqm, Tiny Flat

Video Floor Plan: Micro Studio Apartment, 22 Sqm, Tiny Flat Video Floor Plan: Micro Studio Apartment, 22 Sqm, Tiny Flat

Le notizie più recenti da fonti esterne

Una stanza da 16 mq a mille euro al mese, Prezzi troppo alti, il Comune intervenga; L'Angelo cresce con nuovo sistema integrato di laboratori e piastra angiografica; Com'è la villa storica da sogno Ottocentesca in vendita nel Lecchese per 19 milioni; Santa Maria della Scala rinascita tra storia e futuro con Jacob Hashimoto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sedici milioni di metri quadrati cementificati e occupati da quasi mille magazzini

Da ilgiorno.it: Oltre 950 magazzini lombardi, che ricoprono una superficie di 16 milioni di metri quadri (su un totale nazionale di ...

All'asta un pezzo di Muzzano che vale oltre sedici milioni

cdt.ch scrive: Fra un mese l’asta fallimentare dei sei terreni che per lungo tempo hanno ospitato l’attività della storica ditta di giardinaggio Stierlin e il suo vivaio – Il Comune è spettatore interessato: «Non vo ...

La mappa dei 3 milioni di metri quadrati di centri commerciali autorizzati: i più grandi sono dei fantasmi

Secondo milanotoday.it: I centri commerciali in Lombardia contano poco più di 3 milioni di metri quadrati di superficie. Ma servono davvero? E cosa c'è nel futuro del Merlata Bloom?