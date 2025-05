Sebastião Salgado, rinomato fotografo brasiliano, è morto a 81 anni a Parigi, città a lui molto cara. Viaggiò in oltre 100 paesi, esponendo le sue immagini nei musei di tutto il mondo e documentando la condizione umana. Lavorò con la moglie Lélia Wanick, curatrice delle sue mostre. Suo figlio Juliano realizzò il documentario "Il sale della terra" con Wim Wenders, dedicato alla sua opera. Salgado lasciò un'impronta inde

"V ediamo se, guardando le stesse fotografie, proviamo gli stessi sentimenti". Virginia Woolf Addio a Sebastiao Salgado, il fotografo brasiliano è morto a 81 anni X Sebastião Salgado, il grande fotografo brasiliano, deve aver pensato a questa frase di Virginoa Woolf quando ha deciso di realizzare delle immagini capaci di suscitare sentimenti, riflessioni e indignazione. E partendo da sé stesso, "La fotografia è il linguaggio con cui puoi far vedere alla gente quello che hai visto tu", ci ha accompagnato in ogni angolo del mondo per farci vedere le grandi ingiustizie che rendono dolorosa la condizione umana.