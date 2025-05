Se la democrazia rincorre le sentenze la democrazia è a rischio

Se la democrazia si lascia guidare dalle sentenze e dai peggiori impulsi, rischia di perdere la sua essenza. Come uno sciacallo che si approfitta del caos, alcune figure politiche potrebbero sfruttare le sventure altrui per emergere o ottenere vantaggi, minando i valori di giustizia e solidarietà fondamentali per una società democratica autentica.

Sciacallo (in senso figurato): "Persona che approfitta delle altrui sventure per rubare; in particolare chi, in occasione di cataclismi o eventi bellici, saccheggia case e luoghi abbandonati, deruba cadaveri o persone indifese" (Treccani). Sciacallo (in senso storico): "Leader politico che soffia sul fuoco dell'antisemitismo per trarne profitto elettorale, e che ha attribuito al governo di Gerusalemme la responsabilità dell'assassinio di due giovani israeliani a Washington. Specie di mammifero simile alla volpe e al lupo, avvistato nel campo largo della sinistra italiana" (Enciclopedia dell'immoralismo, maggio 2025).

Lo riporta ilfoglio.it: Sciacallo, in senso cronachistico: chi trasforma un atto di antisemitismo, come quello di Washington, in qualcosa di diverso da un atto di antisemitismo.

Democrazia - percorso storico

Da skuola.net: La parola “democrazia” deriva dal greco e significa “governo del popolo”. Il popolo può esercitare il governo in due modi: direttamente o indirettamente. • Si parla di democrazia ...

De Luca, 'in Italia la democrazia è a fine corsa'

Riporta ansa.it: "La democrazia è a fine corsa, tutti i contenuti essenziali della democrazia classica, a cominciare dalla separazione poteri, in pratica non esistono più, siamo tornati al voto di ceto".