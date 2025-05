Scuola San Colombano Partono i lavori appena iniziano le vacanze estive

La scuola San Colombano si prepara a rinnovarsi: appena terminate le lezioni estive, a giugno partiranno i lavori di riqualificazione, comprensivi di efficientamento energetico, adeguamento sismico e antincendio. Un investimento di 940 mila euro per migliorare la sicurezza e le prestazioni dell'edificio, garantendo un futuro piĂą sostenibile e sicuro per studenti e insegnanti.

Ci siamo. Prenderanno il via a giugno, al termine delle lezioni, i lavori di riqualificazione della scuola primaria di San Colombano. In programma interventi per l' efficientamento energetico, l' adeguamento sismico e alla normativa antincendio. I lavori prevedono un investimento di 940 mila euro, di cui 926.700 euro provenienti da fondi Pnrr. Poiché l'opera deve essere eseguita a scuola chiusa, a partire da settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, i bambini che frequentano la scuola primaria saranno trasferiti alla vicina canonica di San Colombano dove durante l'estate l'amministrazione comunale eseguirà i lavori necessari per adeguare l'immobile e renderlo idoneo ad ospitare le attività scolastiche.

