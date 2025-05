Scudetto Napoli | lunedì scuole chiuse a Chiaia S Ferdinando e Posillipo

In occasione della storica conquista dello scudetto, Napoli celebra il trionfo con una giornata speciale. Lunedì, scuole di San Ferdinando, Chiaia e Posillipo resteranno chiuse per permettere alla città di applaudire il quarto titolo. Un evento che unisce sport e comunità, sottolineando l'entusiasmo e l'orgoglio napoletano per questo importante traguardo.

Milano, 24 mag. (LaPresse) – Lunedì, in occasione della festa per il quarto scudetyto del Napoli, resteranno chiuse le scuole dei quartieri San Ferdinando, Chiaia e Posillipo. È quanto prevede una ordinanza sindacale del Comune di Napoli che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità 1 come richiesto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scudetto Napoli: lunedì scuole chiuse a Chiaia, S.Ferdinando e Posillipo

Altri articoli sullo stesso argomento

Scuole chiuse a Napoli lunedi 26 per la festa scudetto, ma solo in alcune zone

Lunedì 26, Napoli celebra lo scudetto con festeggiamenti, che coinvolgeranno alcune zone della città.

Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter anticipate a venerdì, eventuale spareggio scudetto lunedì 26

Il Consiglio di Lega ha annunciato il calendario dell’ultima giornata di Serie A, con Napoli-Cagliari e Como-Inter anticipate a venerdì 23 maggio.

Simonelli: "Spareggio Scudetto fra Inter e Napoli? Nel caso lunedì e di diritto sarebbe a San Siro"

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha commentato il possibile spareggio per lo scudetto tra Inter e Napoli, che, in caso di parità, si giocherebbe a San Siro.

STRAIGHT FROM THE NAPOLI DRESSING ROOM ?? #shorts #NapoliTriculure #NAPOLISCUDETTO

Video STRAIGHT FROM THE NAPOLI DRESSING ROOM ?? #shorts #NapoliTriculure #NAPOLISCUDETTO Video STRAIGHT FROM THE NAPOLI DRESSING ROOM ?? #shorts #NapoliTriculure #NAPOLISCUDETTO

Approfondimenti da altre fonti

Festa scudetto Napoli, lunedì sfilata del bus con la squadra sul lungomare; Napoli, scuole chiuse in anticipo e Dad all'università il 23 maggio per festa scudetto e sciopero treni; Il Napoli vince il quarto scudetto: lunedì la parata in pullman in città, il programma; Napoli è pronta alla festa. Tutti pazzi per lo scudetto: uno show lungo 4 giorni. 🔗Ne parlano su altre fonti