Scudetto Napoli | festa a Piazza Plebiscito e Maradona De Laurentiis Di Lorenzo e McTominay in scena

Dopo la conquista dello scudetto, Napoli ha vissuto una notte di grande festa. Le strade e piazze, tra cui piazza del Plebiscito e lo stadio Maradona, si sono animate di colori, emozioni e cori. Tifosi, tra entusiasmo e gioia, hanno celebrato il successo del Napoli con manifestazioni, bandiere e momenti di aggregazione. La celebrazione ha coinvolto l’intera città , trasformando Napoli in un grande scenario di festeggiamenti e passione calcistica.

La notte di festa in seguito allo scudetto del Napoli ha trasformato le strade e i grandi spazi pubblici della cittĂ in un caleidoscopio di emozioni e colori. I tifosi, presenti a Fuorigrotta e in altre zone strategiche, hanno invaso il celebre stadio Maradona e le piazze, dando vita a manifestazioni di gioia che hanno . L'articolo Scudetto Napoli: festa a Piazza Plebiscito e Maradona, De Laurentiis, Di Lorenzo e McTominay in scena è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Scudetto Napoli: festa a Piazza Plebiscito e Maradona, De Laurentiis, Di Lorenzo e McTominay in scena

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli, i bus scoperti per l’eventuale festa scudetto faranno Mergellina-Piazza Vittoria andata e ritorno (Repubblica)

Napoli si prepara alla possibile festa scudetto con i bus scoperti che percorreranno i festeggiamenti tra Mergellina, Piazza Vittoria e la Repubblica.

Napoli impazzita per il quarto scudetto: la festa di migliaia di tifosi al Maradona e in piazza PlebiscitoÂ

Napoli esplode di gioia: impazza la festa per il quarto scudetto. Migliaia di tifosi si radunano al Maradona e in Piazza Plebiscito, circondati da bandiere e striscioni, per vivere insieme l’emozione del momento.

Il Napoli vince e inizia la festa scudetto: fuochi d’artificio in piazza del Plebiscito, delirio al Maradona – Le foto e i video

Il Napoli conquista il suo quarto scudetto, scatenando una festa indimenticabile. In città esplode il delirio: fuochi d’artificio, cori e gioia in ogni angolo.

Ne parlano su altre fonti

Festa scudetto Napoli, sul Lungomare sfilano due bus scoperti: ecco i maxischermi

Si legge su ilmattino.it: Lo scudetto vien dal mare: i campioni d’Italia del Napoli domani navigheranno le azzurre acque del Golfo a bordo di un aliscafo della Snav al molo di Mergellina per poi salire a bordo di ...

Napoli, scuole chiuse lunedì per la festa scudetto: l'elenco completo. Vietati i fuochi d'artificio

Come scrive msn.com: Per la festa scudetto di lunedì 26 maggio a Napoli saranno chiuse tutte le scuole della I Municipalità. Il Comune di Napoli e la Società Sportiva Calcio Napoli ...

Scudetto Napoli, dove rivedere tutte le immagini della festa e le più belle della stagione

Secondo corrieredellosport.it: Su DAZN è possibile rivivere ogni momento della storica cavalcata azzurra grazie a una selezione di contenuti on demand. Disponibile anche la premiazione tricolore ...

Napoli in trionfo anche a Milano, marea azzurra al Duomo: "Festeggeremo lo scudetto tutta la notte"