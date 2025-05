Scudetto al Napoli il gesto dell’Inter non se l’aspettava nessuno | cosa è successo a partita finita

Il Napoli trionfa per la quarta volta nella sua storia, conquistando lo scudetto con una vittoria di 2-0 sul Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona. Il gesto dell’Inter, alla fine della partita, sorprende tutti: un segno che sottolinea quanto questa conquista sia stata inaspettata e emozionante, consacrando ancora una volta i partenopei come campioni d’Italia.

Napoli si tinge ancora una volta d’azzurro. Con il successo per 2-0 sul Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli si è laureato campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Una vittoria che arriva in un contesto tutt’altro che scontato: la squadra partenopea, guidata quest’anno da Antonio Conte, è riuscita a imporsi al termine di una stagione intensa, combattuta fino all’ultima giornata e resa ancora più epica da una rosa ridotta all’osso e da numerosi infortuni che hanno minato l’equilibrio del gruppo nella seconda parte del campionato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

