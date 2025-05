Scudetto al Napoli | guerriglia tra tifosi a Parma Ecco che è successo | VIDEO

Dopo la vittoria dello Scudetto, la festa dei tifosi del Napoli a Parma si è trasformata in guerriglia tra supporter, con contatti violenti, lanci di bottiglie e scontri tra gruppi. Poco dopo la mezzanotte, tra Piazza Garibaldi e Via Farini, l’atmosfera di gioia si è riempita di tensione e scontri fisici. Ecco il video che documenta quanto accaduto.

Il Napoli ha vinto lo Scudetto, ma la festa, a Parma, si è trasformata in una guerriglia tra tifosi: cinghiate, calci e pugni! Ecco il video. Poco dopo la mezzanotte a Parma, tra Piazza Garibaldi e Via Farini, la festa Scudetto dei tifosi del Napoli è finita a calci e pugni, lancio di bottiglie e di altri oggetti, insulti e addirittura cinghiate: una vera e propria guerriglia. Guarda il video 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Scudetto al Napoli: guerriglia tra tifosi a Parma. Ecco che è successo | VIDEO

