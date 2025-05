Scrivono che il mio record italiano è nigeriano Ma leggetevi la Costituzione! Lo sfogo di Sara Curtis

Sara Curtis, 18enne promessa del nuoto italiano, ha fatto parlare di sé conquistando il record dei 100 stile libero (53”01), precedendo Federica Pellegrini. Nell’intervista al Corriere della Sera, l’atleta nigeriana di nascita si è sfogata, affrontando le polemiche e raccontando il suo cammino, tra passione, identità e le sfide di chi cerca il proprio spazio nel mondo dello sport.

Il record italiano dei 100 stile libero (53”01) sottratto a Federica Pellegrini l’ha fatta emergere e ora è sulla cresta dell’onda. La 18enne Sara Curtis ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha avuto modo di raccontarsi. Dal paragone con la mitica nuotatrice italiana alla scelta di trasferirsi in America fino al rapporto con gli haters che non perdono occasione di sminuirla sui social. “Ho migliorato un record che le apparteneva dal 2016, ma Federica resta una icona: ha fatto la storia del nuoto nei 200 stile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Scrivono che il mio record italiano è nigeriano. Ma leggetevi la Costituzione!”. Lo sfogo di Sara Curtis

