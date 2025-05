Uno scontro tra una Panda e una Citroen sulla Telesina, nei pressi di Ponte, ha causato rallentamenti e presenze di polizia sul posto. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma i danni alle auto hanno imposto la rimozione delle vetture e ripercussioni sulla viabilità .

Tempo di lettura: < 1 minuto Scontro tra una Panda e una Citroen questo pomeriggio sulla 372 Telesina in prossimità dello svincolo di Ponte. Fortunatamente non si registrano feriti, solo danni alle autovetture. Rallentamenti alla circolazione stradale per permettere la rimozione delle vetture non più circolanti. Sul posto il personale della Polizia Stradale per effettuare i rilievi. L'articolo Scontro tra Panda e Citroen sulla Telesina: polizia sul posto, traffico rallentato proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it