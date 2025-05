Scontro auto-moto a Verona | ferito grave portato in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato sabato 24 maggio a Verona, in via Roveggia, coinvolgendo un'auto e una moto. L'incidente ha causato un ferito grave, prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Le autorità sono intervenute rapidamente per gestire la situazione e accertare le cause dello scontro.

Un grave incidente stradale è stato segnalato nella tarda mattinata di oggi, sabato 24 maggio, a Verona in via Roveggia. L’impatto, stando alle prime informazioni disponibili, avrebbe coinvolto un’automobile e una moto. L'episodio ha richiesto un tempestivo intervento dei soccorsi. Dal Suem. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Scontro auto-moto a Verona: ferito grave portato in ospedale

