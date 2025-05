Scomparsa di Alessandro Quasimodo | il ricordo a Minori

Il Comune di Minori ricorda con affetto la scomparsa di Alessandro Quasimodo, attore e regista, figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo. Nel 2008, aveva lasciato un'impronta speciale nel cuore della cittadina della Divina, partecipando a eventi che hanno arricchito la comunità . Un tributo sentito per celebrare la sua vita e il suo legame con Minori, testimoniando il valore della memoria e dell’eredità culturale.

Il Comune di Minori, in occasione della recente scomparsa di Alessandro Quasimodo, attore, regista e figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo, affida alla parola un tributo sentito e necessario, per rievocare la sua presenza nella cittadina della Divina nel 2008, in occasione della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scomparsa di Alessandro Quasimodo: il ricordo a Minori

