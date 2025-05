Scivola in una grotta morto uno speleologo nel Varesotto

Un esperto speleologo è morto oggi, 24 maggio, nella Grotta Remeron, nel varesotto. Durante un'incursione in una sezione non accessibile al pubblico, la vittima è scivolata in un punto profondo circa 100 metri. L'incidente ha purtroppo avuto esito fatale. Le operazioni di soccorso sono in corso.

(Adnkronos) – Un uomo ha perso la vita oggi, sabato 24 maggio, nella Grotta Remeron in provincia di Varese. La vittima, uno speleologo esperto, stava affrontando la sezione non aperta al pubblico quando è scivolata. La caduta è avvenuta in un punto profondo circa 100 metri ed è stata fatale. Avvisati dai compagni di escursione . L'articolo Scivola in una grotta, morto uno speleologo nel Varesotto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Scivola in una grotta, morto uno speleologo nel Varesotto

