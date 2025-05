Scivola e precipita per 15 metri durante l’esplorazione della Grotta Remeron | morto uno speleologo

Un speleologo di 73 anni è deceduto il 24 maggio dopo una caduta di 15 metri nella Grotta Remeron a Comerio, Varese. L'incidente durante l'esplorazione ha provocato il tragico epilogo, nonostante i tentativi di rianimazione dei suoi compagni. Continua a leggere...

