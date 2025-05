Sciopero per il contratto | Trattative ferme da novembre Marcegaglia si faccia sentire

Ieri, una giornata di sciopero promossa da Usb, ha evidenziato le tensioni nel settore metalmeccanico. Dopo mesi di trattative ferme, le lavoratrici e i lavoratori chiedono a Marcegaglia di farsi sentire e di sostenere la ripresa del dialogo tra Federmeccanica e sindacati. Ravenna, sede strategica, si è mobilitata con un presidio volto a rivendicare diritti e una ripresa delle negoziazioni.

Una giornata di sciopero, quella di ieri, dichiarata da Usb (Unione sindacale di base) per ottenere la riapertura del tavolo della trattiva tra Federmeccanica e il sindacato. E Ravenna gioca un ruolo importante per la sede della Marcegaglia dove ieri si √® tenuto un presidio. "Marcegaglia ‚Äď spiega Domenico Conte, uno dei coordinatori regionale del settore lavoro privato settore industria di Usb, che non siede al tavolo della trattativa - √® una delle aziende di peso di Federmeccanica e ha un ruolo politico rilevante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero per il contratto: "Trattative ferme da novembre. Marcegaglia si faccia sentire"

