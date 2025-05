Sciopero alla Lidl 3 punti vendita a Torino rimangono chiusi | adesione del 99% dei lavoratori

Lo sciopero dei lavoratori Lidl a Torino, avvenuto sabato 24 maggio 2025, ha riscosso un’adesione del 99%, portando alla chiusura di tre punti vendita in via Monfalcone, corso Traiano e via Germonio. Presidio davanti al supermercato di via Bologna e forti tensioni segnano questa protesta, che denuncia condizioni di lavoro e salari insoddisfacenti.

Adesione del 99% per lo sciopero dei lavoratori Lidl che si è tenuto questa mattina, sabato 24 maggio 2025. A Torino presidio davanti al supermercato di via Bologna e sono rimasi chiusi tre punti vendita, quelli di via Monfalcone, corso Traiano e via Germonio. “L’adesione allo sciopero”, commenta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Sciopero alla Lidl, 3 punti vendita a Torino rimangono chiusi: adesione del 99% dei lavoratori

Approfondisci con questi articoli

Anche nei punti vendita Lidl di Pescara e Montesilvano sciopero dei lavoratori indetto da Filcams Cgil e Uiltucs Abruzzo

Sabato 24 maggio, i punti vendita Lidl di Pescara e Montesilvano saranno coinvolti in uno sciopero nazionale indetto da Filcams Cgil e Uiltucs Abruzzo, a causa del fallimento delle trattative per il rinnovo del Contratto.

Lidl, sciopero nazionale anche a Piacenza: 24 maggio presidio al punto di via Calciati

Il 24 maggio, Lidl a Piacenza sarà coinvolta in uno sciopero nazionale con presidio presso il punto vendita di via Calciati, dalle 10 alle 12.

Lidl Italia pronta al traguardo dei mille punti vendita

L'impatto economico della grande distribuzione organizzata, e in particolare di Lidl, è significativo per il prodotto interno lordo dell'Italia.

Lavoro - Sciopero all’Eurospin

Video Lavoro - Sciopero all’Eurospin Video Lavoro - Sciopero all’Eurospin

Ne parlano su altre fonti

LIDL: SCIOPERO NAZIONALE DOPO LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE PER IL CONTRATTO INTEGRATIVO. SABATO 24 MAGGIO PRESIDIO DAVANTI IL PUNTO VENDITA DI VIA PICCARD; Lidl, sciopero nazionale anche a Piacenza: 24 maggio presidio al punto di via Calciati; Sciopero nazionale dei lavoratori Lidl: presidio anche davanti al punto vendita di Arcole; Anche nei punti vendita Lidl di Pescara e Montesilvano sciopero dei lavoratori indetto da Filcams Cgil e Uiltucs Abruzzo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sciopero alla Lidl, 3 punti vendita a Torino rimangono chiusi: adesione del 99% dei lavoratori

Segnala torinotoday.it: Lo sciopero è stato proclamato da Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS in seguito allo stallo sulla negoziazione per la firma del contratto integrativo aziendale ...

Lidl, sindacati: "Straordinaria adesione a sciopero"

msn.com scrive: I lavoratori di Lidl Italia, la multinazionale tedesca dei discount, presente in Italia con oltre 700 punti vendita e più di 23mila dipendenti, hanno aderito in massa a uno sciopero proclamato per ogg ...

Sciopero dei dipendenti Lidl, a Torino adesione del 99% in 37 supermercati

Scrive rainews.it: La mobilitazione riguarda i punti vendita di tutta Italia. A Torino chiusi i negozi di via Monfalcone, corso Traiano e via Germonio ...