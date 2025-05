Scienze della formazione primaria 2025 | prova selettiva venerdì 12 settembre

Venerdì 12 settembre si svolgeranno le prove selettive per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nel 2025, tra cui Scienze della formazione primaria, Professioni sanitarie, Medicina in inglese, Odontoiatria e Medicina veterinaria. Le prove, che si svolgeranno nel mese di settembre, rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a queste importanti carriere universitarie.

Si terranno nel mese di settembre le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per Scienze della formazione primaria, Professioni sanitarie, Medicina e chirurgia in lingua inglese, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, Medicina veterinaria in lingua inglese. Così l'Avviso del 14-5-2025 emanato dal Ministero dell'Università L'articolo Scienze della formazione primaria 2025: prova selettiva venerdì 12 settembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Scienze della formazione primaria: test d’ingresso il 12 settembre 2025

Il 12 settembre 2025 si svolgerà il test d’ingresso nazionale per le Scienze della Formazione Primaria, istituito dal Ministero dell’Università.

Scienze della formazione primaria: prova selettiva venerdì 12 settembre

Venerdì 12 settembre si svolgerà la prova selettiva per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria.

Scienze della formazione primaria, il corso di laurea per diventare insegnanti di infanzia e primaria. Test venerdì 12 settembre

Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, rivolto a chi desidera diventare insegnante di infanzia e scuola primaria, prevede un test di ammissione.

Coordinamento nazionale di Scienze della Formazione Primaria 2025 - 10/04/2025

Video Coordinamento nazionale di Scienze della Formazione Primaria 2025 - 10/04/2025 Video Coordinamento nazionale di Scienze della Formazione Primaria 2025 - 10/04/2025

Ne parlano su altre fonti

Scienze della formazione primaria 2025: prova selettiva venerdì 12 settembre; Università, pubblicate le date per le prove per le facoltà ad accesso programmato; Test Scienze della Formazione Primaria 2025: domande e argomenti; Università, a settembre le prove di ammissione 2025: ecco le date per Scienze della formazione primaria e per altri corsi a numero chiuso. 🔗Cosa riportano altre fonti

Scienze della formazione primaria 2025: prova selettiva venerdì 12 settembre

Si legge su orizzontescuola.it: Si terranno nel mese di settembre le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per Scienze della formazione primaria, Professioni sanitarie, Medicina ...

Test ingresso Scienze della Formazione primaria 2025: pubblicata la data delle prove

skuola.net scrive: Il MUR ha annunciato le date dei test d’ingresso per le facoltà ad accesso programmato, tra cui Scienze della Formazione primaria. L’appuntamento con la prova è fissato alla fine dell’estate: ecco qua ...

Scienze della formazione primaria, il corso di laurea per diventare insegnanti di infanzia e primaria. Test venerdì 12 settembre

Riporta orizzontescuola.it: Con avviso del 14-5-2025 il Ministero dell’Università ha comunicato la data del test di selezione per l'accesso al corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, venerdì 12 settembre 2025.