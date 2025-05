Schlein a Istanbul incontro con il leader del CHP Ozgur Ozel

A Istanbul, Elly Schlein, segretaria del Pd, ha incontrato il leader del CHP, Özgür Özel, discutendo dell’arresto ingiustificato del sindaco di Istanbul e approfondendo le prospettive di cooperazione tra Italia e Turchia, nel segno del dialogo e della solidarietà tra opposizioni.

ROMA – La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato oggi a Istanbul Özgür Özel, leader del CHP, principale partito dell’opposizione turca. “Nel corso dell’incontro bilaterale – riferisce una nota del Pd – i due leader hanno affrontato il tema dell’arresto ingiustificato del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, candidato alla presidenza e principale avversario di Erdogan, e di quello dei molti oppositori politici, giornalisti, imprenditori e studenti”. La segretaria del Pd ha rinnovato la piena solidarietà, sua personale e dell’intero Partito democratico, al CHP e alla sua lotta per la democrazia in Turchia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schlein a Istanbul, incontro con il leader del CHP Ozgur Ozel

