Schlein a Istanbul incontra il leader dell’opposizione | Il Pd è con Imamoglu

Durante la riunione dell'Internazionale Socialista a Istanbul, la segretaria del PD Elly Schlein ha incontrato Özgür Özel, leader dell'opposizione turca. Schlein ha riaffermato il sostegno del PD al CHP di Imamoglu, sottolineando l'importanza di partnership internazionali per rafforzare democrazia e opposizione in Turchia.

A margine della riunione dell'internazionale socialista presieduta dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, la segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato il leader dell'opposizione al governo Erdogan Özgür Özel. Durante l'incontro Schlein ha ribadito il sostegno del partito democratico al Chp e all'ex sindaco Imamoglu, in carcere dallo scorso marzo L'articolo Schlein a Istanbul incontra il leader dell’opposizione: “Il Pd è con Imamoglu” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein a Istanbul incontra il leader dell’opposizione: “Il Pd è con Imamoglu”

Approfondisci con questi articoli

Elly Schlein incontra Özgür Özel a Istanbul: solidarietà al CHP e impegno per la democrazia

Elly Schlein, segretaria del PD, ha incontrato a Istanbul Özgür Özel, leader del CHP, consolidando la solidarietà europea e l'impegno per la democrazia.

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, in Arabia Saudita.

Zelensky: “A Istanbul voglio vedere Putin”. Il leader russo all’Ue: “Pianificano sanzioni? Deficienti”

Il 15 maggio Istanbul ospiterà un atteso incontro tra leader mondiali, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che intende confrontarsi direttamente con Vladimir Putin.

A Istanbul restano solo le delegazioni ucraina, russa e statunitense. assenti i leader

Video A Istanbul restano solo le delegazioni ucraina, russa e statunitense. assenti i leader Video A Istanbul restano solo le delegazioni ucraina, russa e statunitense. assenti i leader

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elly Schlein incontra Özgür Özel: “Impegno per la liberazione del sindaco di Istanbul Imamoglu”

Scrive dire.it: La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato oggi a Istanbul Özgür Özel, leader del CHP, principale partito dell’opposizione turca.

Elly Schlein incontra Özgür Özel a Istanbul: solidarietà al CHP e impegno per la democrazia

Riporta quotidiano.net: Elly Schlein ha espresso solidarietà al CHP e ha ribadito l'impegno del PD per la liberazione di Ekrem Imamoglu, arrestato ingiustamente.

Elly Schlein incontra il leader del chp a Istanbul per discutere dell’arresto del sindaco Imamoglu

Segnala gaeta.it: Il Pd, guidato da Elly Schlein, incontra il Partito repubblicano del popolo a Istanbul per discutere l’arresto di Ekrem Imamoglu e rafforzare il sostegno alla democrazia e ai diritti civili in Turchia ...