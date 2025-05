Schianto tra auto e furgone | ferito un 18enne

Sabato 24 maggio, alle 15:10, ad Arezzo, un incidente tra un'auto e un furgone in località Puglia ha ferito un 18enne. I sanitari sono intervenuti prontamente, ma la dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Il giovane è rimasto coinvolto nello scontro, le sue condizioni sono da valutare. Le cause dell’incidente sono in fase di indagine, e gli inquirenti stanno ricostruendo l’accaduto.

Giovane ferito nello scontro tra un'auto e un furgone. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio, ad Arezzo. Erano 15,10 circa quando i sanitari dell'emergenza urgenza sono accorsi in località Puglia, nel comune Arezzo. Nell'impatto, la cui dinamica è al vaglio degli inquirenti, è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Schianto tra auto e furgone: ferito un 18enne

Altri articoli sullo stesso argomento

Schianto tra auto e furgone: ferito un 18enne

Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio, ad Arezzo, causando il ferimento di un 18enne.

Schianto tra due auto a Neviano degli Arduini: un ferito al Maggiore

Martedì 13 maggio, alle ore 19, un tamponamento tra due auto ha avuto luogo lungo la strada provinciale di Traversetolo a Neviano degli Arduini.

Schianto tra auto e moto in viale Pier Maria Rossi: motociclista ferito in ospedale

Lunedì 12 maggio, poco prima delle 9.30, un incidente stradale ha coinvolto un'auto e una moto in viale Pier Maria Rossi a Parma, all'incrocio con viale Partigiani d'Italia.

Approfondimenti da altre fonti

Schianto tra auto e furgone: ferito un 18enne

Riporta arezzonotizie.it: Giovane ferito nello scontro tra un'auto e un furgone. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio, ad Arezzo. Erano 15,10 circa quando i sanitari dell'emergenza urgenza sono accorsi in l ...

Schianto all'alba in A22, violento tamponamento tra un furgone e un camion: due ragazzi di 22 e 26 anni coinvolti, sul posto l'elisoccorso

Secondo ildolomiti.it: ALDENO. Ci sono almeno 4 chilometri di coda e rallentamenti in direzione sud lungo l'A22 a seguito di un incidente che è avvenuto nelle prime ore di questa mattina al chilometro 144, all'altezza di Al ...

Scontro tra furgone portavalori e auto: quattro persone in ospedale

Scrive corrierediarezzo.it: Schianto tra furgone portavalori e auto, quattro persone ferite. L'incidente stradale si è verificato alle 16.33 all'incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio. Sul posto sono intervenuti l' ...

Gaggio, schianto frontale auto-furgone: un ferito