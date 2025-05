Schianto tra auto e bici | ciclista ricoverato con un trauma cranico

Nel giorno in cui il Giro d'Italia attraversava la provincia di Treviso, un grave incidente stradale si è verificato a Montebelluna, coinvolgendo un ciclista amatoriale e un'auto in via Campi Longhi. Il ciclista è stato ricoverato con un trauma cranico, lasciando sotto shock la comunità locale e sottolineando la pericolosità delle strade.

