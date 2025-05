Schianto mortale a Ghisalba l’ultimo saluto | Alberto punto di riferimento per tutti noi

A Ghisalba si è svolto il funerale di Gian Alberto Russi, 66 anni, vittima di un incidente in scooter a Martinengo. Il tragico incidente ha portato amici e colleghi a dargli l'ultimo saluto, ricordandolo come punto di riferimento per tutti. La cerimonia ha espresso affetto e dolore, rendendo omaggio alla sua memoria, sottolineando il suo ruolo importante nella comunità.

IL FUNERALE. L’incidente in scooter: l’ultimo saluto per il 66enne Gian Alberto Russi a Martinengo. Il ricordo di colleghi e amici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Schianto mortale a Ghisalba, l’ultimo saluto: «Alberto, punto di riferimento per tutti noi»

