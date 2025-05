Schianto in moto ferito un 35enne

Un uomo di 35 anni è rimasto ferito in uno schianto in moto avvenuto nel pomeriggio di sabato 24 maggio 2025 a Pieve Santo Stefano, nell'Aretino. L’incidente si è verificato intorno alle 14:50 lungo la SS3 bis, tra Pieve Santo Stefano Sud e Nord, in direzione Cesena. Questo è il terzo incidente registrato nella stessa giornata nelle strade aretine. I soccorsi del 118 sono intervenuti per le prime cure.

Ancora un incidente nelle strade dell'Aretino. Si tratta del terzo avvenuto in questo sabato, 24 maggio 2025. I sanitari del 118 sono accorsi alle 14,50 circa nel comune di Pieve Santo Stefano lungo la Ss3 bis. Nel tratto che unisce Pieve Santo Stefano sud e nord, in direzione Cesena, si è.

Un altro incidente sulle strade dell'Aretino apre il fine settimana. Oggi, 24 maggio 2025, un motociclista di 35 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel comune di Pieve Santo Stefano, lungo la SS3 bis.

