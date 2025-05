Schiaffi e calci tra 2 ragazzine fuori da scuola la caduta e la corsa in ospedale | denunciata una 15enne I compagni filmano le botte e postano il video sui social

Due ragazzine si sono affrontate davanti a tutti all’uscita di scuola a Castelfranco, con schiaffi e calci, fino a una caduta. La scena è stata filmata e condivisa sui social dai compagni. Una 15enne è stata denunciata per il confronto violento. L’episodio ha suscitato shock e preoccupazione tra studenti e genitori.

CASTELFRANCO (TREVISO) - Si sono affrontate all'uscita di scuola, martedì scorso. Di fronte a tutti gli altri studenti del Nightingale di Castelfranco, alcuni dei quali hanno filmato le.

