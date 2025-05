Scherma Davide Di Veroli terzo al Challenge Monal L’azzurro si ferma in semifinale

Davide Di Veroli conquista il terzo posto nel Challenge Monal a Saint Maur, tappa della Coppa del Mondo di scherma 2024-2025. Dopo un percorso brillante, l'azzurro si ferma in semifinale, lasciando il massimo risultato. Una grande soddisfazione per il giovane schermidore, in una delle tappe più importanti della stagione.

Arriva una notizia molto importante da Saint Maur, località a sud est di Parigi che sta ospitando questo fine settimana il Challenge Monal, tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada. Dopo uno splendido percorso infatti, Davide Di Veroli ha conquistato la terza posizione nel tabellone maschile, arrendendosi solo in semifinale dopo un cammino estremamente positivo. Una prestazione di grande personalità quella condotto dal nostro portacolori, bravissimo fin dal tabellone da 64, dove ha sconfitto senza patemi il ceco Cupr (15-11) e lo statunitense Feinberg (15-5). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Davide Di Veroli terzo al Challenge Monal. L’azzurro si ferma in semifinale

