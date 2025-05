scarlett johansson parla della possibilità di dirigere un film marvel

Scarlett Johansson, pluripremiata attrice e produttrice, si apre a nuove sfide nel mondo del cinema, esprimendo interesse nel dirigere un film Marvel. Dopo aver conquistato il successo nei suoi ruoli principali, la star si sente pronta a esplorare anche la direzione, ampliando così i propri orizzonti artistici e culturali nel panorama cinematografico.

Il percorso professionale di Scarlett Johansson nel mondo del cinema si arricchisce di nuove prospettive, con la star che si apre a ruoli diversi rispetto a quelli interpretati finora. Dopo aver ottenuto grande successo come attrice e produttrice, l’attrice ha espresso interesse nel dirigere un film all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU). Questa volontà si inserisce in un contesto più ampio, in cui il suo approccio alla regia privilegia “la connessione umana”, anche in produzioni di grande scala. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it