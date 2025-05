Scandicci | tenta di rubare bici da un camper in sosta a Villa Costanza Arrestato un italiano

A Villa Costanza a Scandicci, un uomo italiano è stato arrestato dai Carabinieri per aver tentato di rubare le biciclette da un camper in sosta, mettendo a rischio i turisti presenti. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato il furto, sottolineando l'impegno di Scandicci nella sicurezza turistica.

I carabinieri della Compagnia di Scandicci hanno arrestato un uomo di nazionalità italiana ritenuto responsabile di tentato furto in danno di una coppia turisti L'articolo Scandicci: tenta di rubare bici da un camper in sosta a Villa Costanza. Arrestato un italiano proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scandicci: tenta di rubare bici da un camper in sosta a Villa Costanza. Arrestato un italiano

Altre letture consigliate

Tenta di rubare una bici e colpisce il proprietario, arrestato un 22enne in zona Musicisti

Ieri mattina, a Modena, un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo un tentativo di furto di una bicicletta in via Puccini, che ha portato a un’aggressione nei confronti del proprietario.

Roma, tenta di rubare bagagli all’autostazione Tibus: arrestato 44enne

Un 44enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di rubare dei bagagli all'autostazione Tibus.

Tenta di rubare alimenti in un supermercato: bloccato e condotto in Caserma

Un uomo di origini straniere, classe 1992, è stato arrestato dopo aver tentato di rubare generi alimentari per un valore di circa 100 euro al Lidl di San Giovanni ad Eboli.

Su questo argomento da altre fonti

Sorpreso a rubare due biciclette da un camper a Villa Costanza

Come scrive gonews.it: Nel pomeriggio di giovedì 23 maggio i carabinieri di Scandicci hanno arrestato un cittadino italiano, sorpreso mentre tentava di rubare due biciclette da ...

Sorpreso a rubare una bici, in manette 42enne

Scrive gonews.it: Un 42enne è stato arrestato a Scandicci per furto ... Fermato, è stato trovato con una bici appena rubata dalla rastrelliera. L'uomo aveva verosimilmente spezzato la catena di sicurezza ...