Scadenze fiscale | l’Agenzia delle Entrate proroga dopo il caos del 16 maggio

Il 16 maggio 2025 ha segnato un punto di svolta nel caledario fiscale italiano, con un caos che ha portato l’Agenzia delle Entrate a prorogare le scadenze. Maggio si conferma un mese intenso e complesso per contribuenti e professionisti, tra versamenti, dichiarazioni e rateazioni, mettendo a dura prova la gestione delle scadenze e i sistemi informativi.

Maggio si conferma un mese di fuoco per contribuenti e professionisti fiscali. Tra versamenti periodici, dichiarazioni e rateazioni, il calendario si fa sempre più fitto, mettendo a dura prova i sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate. Proprio in questo scenario, il 16 maggio 2025 ha segnato una giornata critica. Un’interruzione improvvisa dei servizi online ha gettato . Scadenze fiscale: l’Agenzia delle Entrate proroga dopo il caos del 16 maggio Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

