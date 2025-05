Sbarco riunione in prefettura per definire i dettagli dell’arrivo di 200 migranti

Lunedì mattina, al porto di Salerno, arriveranno 200 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo a bordo della nave ONG Solidaire. La Prefettura ha già avviato la macchina organizzativa per l’accoglienza e i dettagli dell’arrivo sono in fase di definizione. In un breve tempo di lettura, si delinea un momento cruciale per la gestione dell’emergenza e dell’accoglienza sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 200 i migranti che messi in salvo nelle acque del Mar Mediterraneo arriveranno lunedì mattina al porto di Salerno a bordo della nave ONG Solidaire. La macchina organizzativa e dell’accoglienza in queste ore si è già mobilitata. Nelle prossime ore la Prefettura di Salerno in programma, come di consueto un tavolo operativo per mettere appunto tutti i dettagli del programma attraverso il quale dal porto di Salerno i migranti verranno identificati, ne verranno constatate le condizioni di salute e definito il trasferimento nei centri di accoglienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sbarco, riunione in prefettura per definire i dettagli dell’arrivo di 200 migranti

