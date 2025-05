Satelliti per studiare i rifiuti marini Monitoraggio e contaminazioni

Il workshop Sparse “Surface Plastic Remote SEnsing” a Siena, dal 28 al 30 maggio, si focalizza sul monitoraggio dei rifiuti marini tramite satelliti. L’evento approfondirà le tecniche di rilevamento a distanza e le contaminazioni oceaniche, offrendo un'importante occasione di confronto e sviluppo di soluzioni per affrontare il problema crescente dei rifiuti plastici nelle acque.

Lo studio dei rifiuti marini e il loro rilevamento tramite sistemi di monitoraggio da remoto saranno il tema del workshop Sparse “Surface Plastic Remote SEnsing: a way forward for the detection of marine litter and floating matter“, che si svolgerà a Siena dal 28 al 30 maggio. I lavori si terranno al Santa Chiara Lab. Saranno oltre 40 gli esperti nazionali e internazionali del settore che si riuniranno per discutere ed approfondire il tema del monitoraggio della contaminazione da plastica in ambienti acquatici con tecniche satellitari e di remote sensing per l’identificazione di aree di intervento e mitigazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Satelliti per studiare i rifiuti marini. Monitoraggio e contaminazioni

