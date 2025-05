Sassuolo schianta Milan Primavera! Affronterà l’Inter in semifinale

Il Sassuolo Primavera batte nettamente il Milan con un 3-0 e si prepara ad affrontare l’Inter nelle semifinali dei Playoff scudetto U-20. Gli emiliani conquistano una vittoria importante e si qualificano per la fase successiva, dove tenteranno di proseguire il sogno tricolore nel prestigioso campionato giovanile.

Il Sassuolo ha superato il Milan Primavera con il punteggio di 3-0. Gli emiliani sfideranno quindi l’Inter nelle semifinali dei Playoff scudetto del Campionato U-20. VITTORIA NETTA – Il Sassuolo sfida il Milan Primavera nel match valido per i quarti dei Playoff scudetto del Campionato U-20. Dopo una prima parte in cui i rossoneri non rinunciano ad attaccare per trovare la rete, a passare in vantaggio è la squadra emiliana. Al 19?, infatti, è Borna Knezovic a siglare il gol dell’1-0 grazie a una grande conclusione da fuori area. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sassuolo schianta Milan Primavera! Affronterà l’Inter in semifinale

