SARABANDA CELEBRITY | ENRICO PAPI RIPORTA SU ITALIA1 IL LEGGENDARIO GAME MUSICALE

La musica, il gioco, l'adrenalina della sfida. Domenica 25 maggio, in prima serata, su Italia 1 arriva "Sarabanda Celebrity", il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale – prodotto da Banijay Italia – che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L'obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.

Sarabanda Celebrity - Da domenica 25 maggio, in prima serata su Italia 1