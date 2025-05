Sara Errani i momenti di vent’anni di singolare E in doppio si continua a gonfie vele

Sara Errani, a vent'anni di successi nel tennis singolare e doppio, ha regalato momenti memorabili che vanno oltre i risultati. La sua carriera è stata anche un percorso di crescita e insegnamenti di vita, fatti di sfide, determinazione e passione, che la rendono un esempio ispiratore nel mondo dello sport e non solo.

Ci sono dei momenti, nella carriera di Sara Errani, che val bene tenere a mente. E non solo per i risultati, perché quelli possono contare fino a un certo punto. In alcune occasioni, infatti, sono state vere e proprie lezioni di vita quelle offerte dalla nativa di Bologna, ma romagnola tout court, che è stata il simbolo della definizione inglese “against all odds”. Non credevano in lei come prospettive e si è qualificata a Roma nel 2006, non veniva data più avanti delle prime 30 quando cominciò a salire di livello, e invece cinque anni buoni li ha vissuti nelle zone alte, anzi altissime, della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Errani, i momenti di vent’anni di singolare. E in doppio si continua a gonfie vele

