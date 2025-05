Sara Errani dice addio ai tornei di singolo | Non riesco a smettere di piangere per il dispiacere

Sara Errani annuncia il suo addio ai tornei di singolo, esprimendo profonda tristezza per la fine di una carriera ricca di successi. Con parole commoventi su Instagram, la tennista italiana ha condiviso il dolore per questa decisione, segnata dalla recente sconfitta. Un addio sentito a un percorso sportivo che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del tennis.

“Non so da dove iniziare, non riesco a smettere di piangere per il dispiacere: oggi è stata la mia ultima partita di singolo a tennis”. Con queste parole Sara Errani, sul proprio profilo Instagram, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni in singolare dopo la sconfitta contro la tedesca Anna-Lena Friedsam in tre set nel secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros. La fresca vincitrice del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia con Jasmine Paolini ha affidato ai social il suo lungo messaggio d’addio al singolare: “ Non mi piace essere al centro dell’attenzione e non ho voluto dare importanza a questo momento forse perché inconsciamente volevo giocarla come tutte le altre, pensando solo a lottare e a provare a vincerla, senza distrazioni, senza pensieri o emozioni strane legate al fatto che fosse l’ultima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sara Errani dice addio ai tornei di singolo: “Non riesco a smettere di piangere per il dispiacere”

