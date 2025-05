Sanzioni per quasi 9 mila euro al titolare di una macelleria | l' intera famiglia dormiva nel locale

La polizia di Stato ha sequestrato e multato il titolare di una macelleria nel quartiere di San Berillo Vecchio, con sanzioni per quasi 9.000 euro. Durante i controlli, è emerso che l'intera famiglia abitava nel locale, evidenziando gravi irregolarità sulle norme di sicurezza, tracciabilità e trattamento degli alimenti. Un intervento volto a garantire la legalità e la tutela dei consumatori.

Nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla polizia di Stato è entrata in azione nel quartiere di San Berillo Vecchio per accertare l’osservanza delle norme e delle licenze previste per la vendita degli alimenti e verificare la tracciabilità e la genuinità dei prodotti, anche a garanzia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sanzioni per quasi 9 mila euro al titolare di una macelleria: l'intera famiglia dormiva nel locale

