Sanzioni da giugno Vecchi diesel e benzina Ecco chi resta fuori

Da giugno, vecchi diesel e benzina rischiano sanzioni a Firenze, con i 77 occhi elettronici dello Scudo Verde pronti a vigilare. Dal primo aprile, le targhe sono monitorate, ma dal primo giugno entreranno in azione, colpendo chi non rispetta le nuove norme ambientali, punendo chi appartiene a classi di inquinamento più alte. Una svolta importante per la qualità dell’aria in città .

Per ora hanno osservato in silenzio, i 77 occhi elettronici dello Scudo verde che dal primo aprile scrutano le targhe di chi entra in città . Ma dal primo giugno – salvo nuove diverse indicazioni di Palazzo Vecchio – sono pronti a farla pagare cara a chi non ha titolo, o meglio classe d’inquinamento, per farlo. Altri ’osservati speciali’ saranno i pullman turistici: i varchi saranno uno strumento importante anche per la verifica dei flussi dei bus e del relativo pagamento del ticket di ingresso. Per adesso a rimanere fuori dalla cortina di 50 chilometri di porte telematiche – che ingloba 38 chilometri quadrati di città , pari al 66% della superficie del centro abitato e 37% della superficie comunale – 24 ore al giorno, sono quei veicoli più vecchi e inquinanti, si parla quindi di mezzi con trent’anni d’età , che già da quindici anni non potevano circolare dentro Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanzioni da giugno. Vecchi diesel e benzina. Ecco chi resta fuori

