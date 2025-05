San Siro la tattica di Milan e Inter | il progetto del nuovo stadio solo dopo l’acquisto dell’area

Milano, 24 maggio 2025 – San Siro, cuore calcistico di Milano, è al centro di un progetto trasformativo. La strategia delle squadre, Milan e Inter, si concentra ora sull’acquisto dell’area prima di definire il nuovo stadio, dopo anni di discussioni e renderings di improbabile realizzazione. Solo oggi si intravede una possibile svolta, con un nuovo capitolo nel futuro dello sport milanese.

Milano, 24 maggio 2025 – Lo schema di gioco si è ribaltato. Nel settembre 2019 Milan e Inter presentarono i rendering del nuovo stadio a San Siro mostrando due possibili alternative: La Cattedrale e I Due Anelli. Resa mediatica massima, risultati concreti minimi: nulla di fatto. Lo scorso 11 marzo, invece, i due club hanno presentato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) sullo sviluppo della Grande funzione urbana San Siro, in cui viene indicata l’area del nuovo stadio (dove ora ci sono il Parco dei Capitani e il parcheggio dell’attuale impianto) e descritta la rifunzionalizzazione del Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, la tattica di Milan e Inter: il progetto del nuovo stadio solo dopo l’acquisto dell’area

