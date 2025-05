San Siro gli ambulanti in protesta | Non si chiedono privilegi ma rispetto per il servizio nei confronti di tifosi e visitatori

Gli ambulanti di San Siro, in protesta, non chiedono privilegi ma rispetto per il loro servizio a tifosi e visitatori. Con il campionato di Serie A che si conclude oggi a Milano, rischiano di dover chiudere definitivamente. I 64 operatori temono che questa possa essere l'ultima stagione della loro attivitĂ , stretto tra regolamenti e mancata attenzione alle loro esigenze.

Milano, 24 maggio 2025 – Per gli ambulanti di San Siro il campionato di serie A che, a Milano, si chiude oggi con Milan-Monza potrebbe essere l’ultimo per la loro attivitĂ commerciale? La minaccia è concreta e i 64 operatori che lavorano al di fuori dello stadio - con Apeca (l’Associazione ambulanti di Confcommercio Milano) - hanno deciso, in occasione di quest’ultima giornata, di protestare e non effettuare alcuna vendita. Anche i paninari scioperano: sono a rischio “300 posti di lavoro". I chioschi spariranno da San Siro? Oggi gli utenti dello Stadio di San Siro non possono perciò acquistare prodotti alimentari o di merchandising (come cappellini, magliette, ecc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, gli ambulanti in protesta: “Non si chiedono privilegi, ma rispetto per il servizio nei confronti di tifosi e visitatori”

