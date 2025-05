San Giuliano è scontro politico Intitolare una via a Ramelli? Sindacati e Sinistra all’attacco

A San Giuliano e San Donato nasce il dibattito sull’intitolazione di una via a Sergio Ramelli, giovane vittima di attentati politici. La proposta, avanzata da Fratelli d’Italia, ha sollevato dure critiche da parte di sindacati e gruppi di sinistra, preoccupati per le implicazioni politiche di un gesto che accende tensioni e scontro tra diverse anime della comunità.

Intitolare una via, o una piazza a Sergio Ramelli? I sindacati e la Sinistra non ci stanno. Arrivano critiche alla proposta - avanzata sia a San Donato che a San Giuliano, in entrambi i casi da Fratelli d’Italia - d’intitolare uno spazio pubblico al 18enne milanese, militante del Fronte della gioventù, scomparso il 29 aprile 1975 a seguito di un’aggressione a colpi di spranga da parte di alcuni attivisti di Avanguardia operaia. A San Giuliano la mozione pro-Ramelli verrà discussa nella maratona consiliare lunedì e martedì; a San Donato, dove la proposta di un’intitolazione è stata firmata, tra gli altri, dal capogruppo di Fratelli d’Italia Guido Massera, il parlamentino locale si pronuncerà il 29 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it