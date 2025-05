Samurai Spirit in scena l’attore e coreografo Tetsuro Shimaguchi di Kill Bill vol 1 e la cantante e pianista Mika Kobayashi

Arezzo, 24 maggio 2025 – Mercoledì 28 maggio, il Teatro Comunale di Cavriglia ospita una serata imperdibile con Tetsuro Shimaguchi, attore e coreografo di Kill Bill Vol. 1, e la cantante e pianista Mika Kobayashi. Uno spettacolo che unisce il samurai spirit alla musica, offrendo un evento internazionale e immersivo nella stagione primaverile, organizzato dal Comune e Materiali Sonori.

Arezzo, 24 maggio 2025 – Mercoledì 28 maggio al teatro comunale di Cavriglia alle ore 21.30 appuntamento con una straordinaria serata speciale che porterà un vento internazionale nella stagione primaverile del Teatro, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori. Un viaggio tra musica, arte della spada e spirito del Giappone: mercoledì 28 maggio alle ore 21.30 andrà in scena uno spettacolo unico e sorprendente dal titolo "Samurai Spirit". Si esibiranno due artisti di fama internazionale: l'attore e coreografo Tetsuro Shimaguchi (conosciuto per la partecipazione film "Kill Bill vol.

