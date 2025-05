Salvini al Festival di Trento critica il terzo mandato e legge Fugatti mentre Meloni attende la Corte

Al Festival di Trento, Salvini ha criticato il terzo mandato, definendolo un limite alla democrazia, e ha menzionato la legge Fugatti. Mentre Meloni attende la decisione della Corte sulla legge, Salvini si è opposto al prolungamento dei mandati, evidenziando come questo possa penalizzare il pluralismo politico. La discussione si inserisce nelle tensioni sul ruolo delle leggi elettorali e la tutela delle istituzioni democratiche italiane.

Durante il Festival dell'economia a Trento, Matteo Salvini ha espresso le proprie riserve riguardo al terzo mandato, definendolo una misura che limita la democrazia. Salvini ha sottolineato che se in Parlamento si vota a favore solo da una parte, mentre la maggioranza, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, fino a Fratelli d'Italia e Forza

