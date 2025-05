Salvini al Festival dell' Economia | dialogo diretto con il Quirinale sul nuovo decreto

Al Festival dell’Economia di Trento, Salvini ha sottolineato la collaborazione diretta con il Quirinale sul nuovo decreto, evidenziando l’importanza di un dialogo aperto e trasparente. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha espresso l’intenzione di rafforzare il confronto con il Presidente della Repubblica, nel contesto di un decreto che rappresenta un punto cruciale per il governo.

"L'interlocuzione con il Quirinale è diretta". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento. "Il decreto - ha aggiunto - inizierà il percorso nei prossimi giorni e il mio obiettivo è quello che ci sia rigore assoluto. Il parlamento troverà la formula per garantire che ci sia la trasparenza e il controllo. Ricordo che è un ponte non ancora partito.

