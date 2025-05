Salvato un gatto randagio gravemente ferito | Fondamentale il tempestivo intervento di Comune e Asp

Un gatto randagio gravemente ferito è stato salvato grazie al tempestivo intervento di Comune e Asp. Romeo, questo il nome dell’animale, ha ricevuto le cure necessarie grazie alla pronta collaborazione tra le autorità. L’assessore Fabrizio Ferrandelli ha sottolineato l’importanza di un’azione rapida e coordinata per salvare la vita a questi esseri indifesi.

🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Salvato un gatto randagio gravemente ferito: "Fondamentale il tempestivo intervento di Comune e Asp"

