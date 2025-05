Sallusti | Devo dire grazie a tanta gente perché mi ha raccomandato

Voglio ringraziare tante persone che mi hanno suggerito e sostenuto, riconoscendo l'importanza del supporto umano. Ricordo inoltre le parole del direttore de Il Giornale, che ha condiviso su Rai Uno di non aver superato la maturità e di aver ricevuto raccomandazioni per il lavoro, sottolineando come spesso ci sia troppa retorica dietro queste storie.

Il direttore de il Giornale ha rivelato su Rai Uno di non essere stato ammesso alla maturità e di aver avuto raccomandazioni sul lavoro: "Trovo ci sia molta retorica" 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sallusti: "Devo dire grazie a tanta gente perché mi ha raccomandato"

